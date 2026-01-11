Ζαλγκίρις: Εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες ο Ουίλιαμς-Γκος

Αναγκασμένη να πορευτεί για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες χωρίς τον Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος είναι η Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο Αμερικανός πρώην άσος του Ολυμπιακού τραυματίστηκε στη γάμπα στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και θα μείνει για τουλάχιστον δύο εβδομάδες στα «πιτς».

Τα επόμενα παιχνίδια της Ζαλγκίρις μέχρι τέλος του μήνα για τη Euroleague είναι όλα εκτός έδρας και κατά σειρά παίζει με Μακάμπι (15/1), Βιλερμπάν (20/1), Αρμάνι (22/1) και Μπασκόνια (30/1).