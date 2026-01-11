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Ο Σορτς ύψωσε και ο Χολμς κόντεψε να... «σπάσει» την μπασκέτα (vid)

Μπάσκετ
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Τι Τζέι Σορτς και Ρισόν Χολμς συνεργάστηκαν με «κλειστά» μάτια, με τον Αμερικανό ψηλό να καρφώνει εμφατικά στο καλάθι του Περιστερίου
Ο Σορτς ύψωσε και ο Χολμς κόντεψε να... «σπάσει» την μπασκέτα (vid)