Έκρυψε το καλάθι ο Χολμς, κάρφωσε στον αιφνιδιασμό ο Χουάντσο (vid)

Ο Ρισόν Χολμς έκρυψε το καλάθι με φοβερή τάπα πάνω στον Βαν Τούρμπεγκεν, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να καρφώνει στον αιφνιδιασμό, πιάνοντας «κοιμώμενη» την άμυνα του Περιστερίου.