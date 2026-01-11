Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN GREEK BASKETBALL LEAGUE Έκρυψε το καλάθι ο Χολμς, κάρφωσε στον αιφνιδιασμό ο Χουάντσο (vid) 11-01-2026 16:38 SDNA Newsroom Μπάσκετ ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR ΠΡΟΣΩΠΑ Ρίσον Χολμς Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Ρισόν Χολμς έκρυψε το καλάθι με φοβερή τάπα πάνω στον Βαν Τούρμπεγκεν, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να καρφώνει στον αιφνιδιασμό, πιάνοντας «κοιμώμενη» την άμυνα του Περιστερίου. Προβάρουν τα πράσινα: Οι 4 μεταγραφές που ανακοινώνει ο Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr Στη θέση του Μητσοτάκη: Οι δυο επιλογές Σαμαρά για τη θέση του πρωθυπουργού σε κυβέρνηση συνεργασίας με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ instanews.gr Ποιος θα την πάρει: Έχετε αντιληφθεί τι συμβαίνει με τη Χρυσή Μπάλα φέτος; menshouse.gr Εντελώς διαφορετικά στοιχεία: 8άρι που δεν θυμίζει Γένσεν menshouse.gr «Προσπάθησα, αλλά δεν γινόταν»: Ο λόγος που ο Νόλαν έκοψε από την ταινία το πιο γνωστό αστείο της «Οδύσσειας» menshouse.gr Βρες σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη: Μπορείς πάνω από 8/10 στο κουίζ γεωγραφίας που οι μισοί Έλληνες χάνουν; menshouse.gr Σημαντική εξέλιξη για τα τηλεοπτικά του ΠΑΟ dailymedia.gr «Μ@λ@κισμένο, τσόκαρο, βλήμα!»: Χυδαία επίθεση στην Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πάρκινγκ (Pic) dailymedia.gr Έκρυψε το καλάθι ο Χολμς, κάρφωσε στον αιφνιδιασμό ο Χουάντσο (vid) SHARE