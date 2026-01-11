MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Έκρυψε το καλάθι ο Χολμς, κάρφωσε στον αιφνιδιασμό ο Χουάντσο (vid)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο Ρισόν Χολμς έκρυψε το καλάθι με φοβερή τάπα πάνω στον Βαν Τούρμπεγκεν, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να καρφώνει στον αιφνιδιασμό, πιάνοντας «κοιμώμενη» την άμυνα του Περιστερίου.
Έκρυψε το καλάθι ο Χολμς, κάρφωσε στον αιφνιδιασμό ο Χουάντσο (vid)