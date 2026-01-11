Άνετο πέρασμα του Παναθλητικού από τον Αμύντα

Ο Παναθλητικός πέρασε εύκολα από την έδρα του Αμύντα με 96-83, ανοίγοντας την απόσταση από τις τελευταίες θέσεις.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης με τη νίκη αυτή ανέβηκε στο 5-6 και στην 7η θέση, ενώ ο Αμύντας έπεσε στο 2-10 παραμένοντας προτελευταίος.

Πρώτη σκόρερ για τον Παναθλητικό η Άνταμς με 26 πόντους και ακολούθησε η Αλεξανδρή με 20, ενώ για τις γηπεδούχες ξεχώρισε η Μπέι με 25 πόντους.

Διαιτητές: Λεβεντάκος-Λιαρομμάτης-Τσουρή

Δεκάλεπτα: 19-29, 38-58, 62-76, 83-96

Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 16, Μαργώνη, Μουστάκα, Κατσαμούρη 4, Μπέι 25(2), Μάγκλαρη 5(1), Χάντερ 4, Μόρτενσεν 15(2), Νάτσκου 14(2).

Παναθλητικός (Καμπούρης): Αυτζή 11(2), Κάρτερ 15, Μάντζου, Βασιλείου 4, Αλεξανδρή 20(2), Ανταμς 26, Γκέλντοφ 13, Σύρπα, Μόρις 7.