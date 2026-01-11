ΠΑΟΚ: Η ανάλυση του Μπούτσκου για την Μπιλμπάο

Στην ανάλυση του αγωνιστικού προφίλ της Μπιλμπάο προχώρησε ο άμεσος συνεργάτης του Γιούρι Ζντοβτς, Παντελής Μπούτσκος, με φόντο το ερχόμενο (13/1, 21:00) παιχνίδι του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ:

«Πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι για το 2026 και πρώτη συνάντηση με την Surne Bilbao Basket, μετά τον περσινό διπλό τελικό του FIBA Europe Cup. Ο άμεσος συνεργάτης του Coach Jure Zdovc, Παντελής Μπούτσκος αναλύει στην Ισπανική ομάδα, την οποία θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ το βράδυ της Τρίτης (13/1, 21:00).

"Με πολύ υψηλό κίνητρο επιστρέφουμε στο Μπιλμπάο, όχι για ένα remake των περσινών τελικών, αφού ακόμη είμαστε σε πρώιμο στάδιο στη Β’ φάση των ομίλων, αλλά για ένα σημαντικό παιχνίδι για την πρόκριση στους προημιτελικούς του FIBA Europe Cup. Έχουμε πολύ σεβασμό για τον αντίπαλό μας, μία ομάδα με μεγάλο βάθος στο ρόστερ, που αρέσκεται σε ένα up tempo game ειδικότερα μέσα στην έδρα τους. Γι’ αυτό το λόγο είναι ζωτικής σημασίας η προσέγγισή μας στα κομμάτια της συγκέντρωσης και της ενέργειας.

Στην περιφέρεια έχει γίνει σημαντική αναβάθμιση, αφού δίπλα στους γνώριμούς μας Pantzar & Frey, προστέθηκε ο διεθνής Λιθουανός γκαρντ Normantas και δύο δεινοί σουτέρ, ο Jarowski και ο Hilliard, οποίος έχει αφήσει το στίγμα του στην Euroleague. Στη front line, το μέγεθος του Hlinason, η αθλητικότητα του Bagayoko και η οξυδέρκεια του Petrasek σ ένα ρόλο stretch 4, αποτελούν σημαντική απειλή για κάθε αντίπαλη άμυνα.

Θέλουμε να δούμε την ομάδα μας μετά τις πολύ ποιοτικές προσθήκες, να βρίσκει όλο και καλύτερη χημεία και να πηγαίνουμε βαθύτερα στις συνεργασίες και στους αυτοματισμούς μας. Κυρίως όμως θέλουμε να δούμε την ταυτότητα του πολεμιστή, το πεινασμένο βλέμμα και τη διάθεση να θυσιάσει ο καθένας με ενθουσιασμό, κάτι από τον εαυτό του για τον συμπαίκτη του και όλοι μαζί για την ομάδα"».