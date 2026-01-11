Ρεκόρ καριέρας στην Ευρώπη για τον Πίτερς με 35 πόντους (vid)

Ο Άλεκ Πίτερς με τους 35 πόντους που πέτυχε απέναντι στην Καρδίτσα «έσπασε» το ρεκόρ του στην Ευρώπη.

Ο Ολυμπιακός πήρε μία πολύ εύκολη νίκη στην Καρδίτσα με 120-80. Απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 35 πόντους (9/9 βολές, 4/5 δίποντα, 6/8 τρίποντα).

Πρόκειται για την καλύτερή του εμφάνιση στην Ευρώπη, καθώς οι περισσότεροι που είχε πετύχει ήταν οι 33 απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου για την Euroleague. Σημειώνεται πως στο πρωτάθλημα είχε 31 πόντους πέρσι ενάντια στον Πανιώνιο.

Όσον αφορά το ΝΒΑ, στο παιχνίδι των Φοίνιξ Σανς με τους Ντάλας Μάβερικς είχε πετύχει 36 πόντους.

Πίτερς: «Μεγάλη προσθήκη ο Τζόουνς»

Στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού ανέφερε:

«Καλή προσπάθεια σήμερα. Αυτά τα ματς είναι σημαντικά. Ξέρουμε πως ο κόσμος έρχεται να μας δει και θέλει να μας δει να παίζουμε καλά. Ήταν σημαντικό ματς για εμάς. Από την άμυνα ξεκινάνε όλα για εμάς. Έχουμε σκαμπανεβάσματα φέτος. Πρέπει να βρούμε συνέπεια στην άμυνα. Από την άμυνα βρίσκεις τρόπους να σκοράρεις. Όταν όλοι παίζουν μαζί στην άμυνα, είναι πιο εύκολο να παίζουν μαζί και στην επίθεση.

Οι ομάδες που μπορούν να κερδίσουν τον Ιανουάριο, δεν πιέζονται τόσο τον Μάρτιο. Αν πάρουμε πολλές νίκες τώρα θα έχουμε πιο εύκολη δουλειά και καλύτερο ρυθμό τους επόμενους μήνες. Δυστυχώς, κάποιες φορές υπάρχουν τραυματισμοί. Ο Ταϊρίκ είναι μεγάλη προσθήκη. Θα μας βοηθήσει».