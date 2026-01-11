Μπαρτζώκας: «Το χρέος μας είναι να βελτιωνόμαστε και να παίζουμε καλό μπάσκετ»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Καρδίτσα στάθηκε στη βελτίωση των «ερυθρόλευκων» στο δεύτερο ημίχρονο και στο ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην ΕΡΤ:

Για τη βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο: «Αλήθεια είναι αυτό (σ.σ. για τη βελτίωση στην άμυνα στο β' μέρος). Γενικά είναι πολύ σημαντικό όταν παίζουμε στην επαρχεία και έρχεται τόσος κόσμος να τον ευχαριστήσουμε με θέαμα και καλό μπάσκετ, στο δεύτερο μέρος ήμασταν πραγματικά πάρα πολύ καλοί. Το χρέος μας είναι να βελτιωνόμαστε και να παίζουμε καλό μπάσκετ. Για τη δυναμική του κόσμου του Ολυμπιακού δεν χρειάζεται να το πω εγώ, όλοι το ξέρουν».



Για την ένταξη του Τζόουνς, την απουσία του Μόρις, αλλά και το προσεχές ματς με την Παρτιζάν: «Να μην ασχοληθούμε ακόμα με αυτό το παιχνίδι, καλύτερα, έχουμε κάποιες ημέρες να το προετοιμάσουμε».