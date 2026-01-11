Τζόουνς: «Έχουμε την καλύτερη φροντ λάιν, να κερδίσουμε όλους τους τίτλους» - Τα highlights του (vid)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό στο ματς κόντρα στην Καρδίτσα, έχοντας 14 πόντους και 4 ριμπάουντ στον απολογισμό του.

Μιλώντας στην ΕΡΤ μετά το τέλος της αναμέτρησης ανέφερε για όσα συνέβησαν αυτές τις ημέρες:

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και είμαι μέρος του Ολυμπιακού. Μπορώ να παίξω ξανά μπάσκετ και γνωρίζω τώρα τους συμπαίκτες μου.

Ήταν λίγο περίπλοκη η μεταγραφή μου στον Ολυμπιακό. Πρώτα σου λένε να φύγεις, μετά να μείνεις. Ήταν λίγο περίεργο. Θέλω να παίξω μπάσκετ, είμαι σε ένα καλό περιβάλλον τώρα και χαίρομαι που οι δύο ομάδες τα βρήκαν μεταξύ τους.

Είμαι έτοιμος να παίξω μπάσκετ και να συνεισφέρω σε αυτή την σπουδαία ομάδα. Θέλω να κερδίσω όλους τους τίτλους. Θα φέρω ενέργεια, άμυνα, ριμπάουντ και δύναμη. Πιστεύω πως έχουμε την καλύτερη φροντ λάιν τώρα με τον Μιλουτίνοφ και τον Χολ».

Για τον όρο να μην παίξει κόντρα στην Παρτιζάν: «Είναι μέρος της συμφωνίας και πρέπει να την αποδεχθώ».