Παπανικολόπουλος: «Λογικά πράγματα γίνανε - Το μυαλό μας είναι στην GBL αλλά σε λογικές συνθήκες»

Είναι λογικό αυτό που συνέβη στο δεύτερο ημίχρονο σύμφωνα με δηλώσεις του Νίκου Παπανικολόπουλου στην ΕΡΤ, ενώ τόνισε πως το μυαλό είναι στην GBL αλλά σε λογικές συνθήκες δύο ή τριών παιχνιδιών την εβδομάδα.

Η Καρδίτσα γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό στο κλειστό «Γιάννης Μπορούσης» με 120-80 για την 14η αγωνιστική της GBL, και ο προπονητής της Καρδίτσας σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, στάθηκε στην ποιότητα του αντιπάλου, το φορτωμένο πρόγραμμα της ομάδας του αλλά και την συνέχεια της σεζόν σε δύο διοργανώσεις

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή της Καρδίτσας, Νίκου Παπανικολόπουλου

«Πέσανε οι δυνάμεις μας στο δεύτερο ημίχρονο, είναι το τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι σε επτά ημέρες, δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό. Μόλις ανέβασε την πίεση ο Ολυμπιακός κάναμε 4-5 συνεχόμενα λάθη και εκεί έφυγε το ματς, Ήταν αναμενόμενο με την ποιότητα του Ολυμπιακού και την αδυναμία την δική μας να έχουμε ένα ροτέισον που να μπορεί να παίξει τέσσερα παιχνίδια, Λογικά πράγματα γίνανε.

Έχουμε δύο πράγματα, Το μυαλό μας είναι στην GBL αλλά σε λογικές συνθήκες, με δύο ή τρία παιχνίδια την εβδομάδα, όχι σε τέσσερα. Σε τέσσερα δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.»