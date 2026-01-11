Ζιάγκος: «Πάσχουμε από διπολική διαταραχή ως ομάδα»

Μετά την ήττα της Μυκόνου Betsson από την ΑΕΚ, ο Βαγγέλης Ζιάγκος τόνισε πως η ομάδα του... πάσχει από διπολική διαταραχή.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην ΕΡΤ:

«Πάσχουμε από διπολική διαταραχή ως ομάδα. Εμφανίζουμε διαμετρικά αντίθετα πρόσωπα, όχι μόνο στο ίδιο παιχνίδια αλλά από δεκάλεπτο σε δεκάλεπτο και από κατοχή σε κατοχή, σε πολύ βασικά σημεία του παιχνιδιού μας που θα έπρεπε να είναι αδιαπραγμάτευτα, στα στάνταρ που έχει θέσει η ομάδα και τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την φιλοσοφία μας.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο είχαμε καλό πρόσωπο, περιορίσαμε τα λάθη, είχαμε ενέργεια στην άμυνα και μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο με άλλο πρόσωπο, σαν να παραιτηθήκαμε. Είχαμε άστοχα ξεμαρκάριστα σουτ και μία αμυντική συμπεριφορά που μας προσβάλλει σαν ομάδα και προσβάλλει την φιλοσοφία μας».

Για την εμφάνιση των Άπλμπι, Κάναντι και Ρέι: «Κάθε ομάδα ανάλογα με τις δυνατότητες και το μπάτζετ κάνει έναν σχεδιασμό το καλοκαίρι και χτίζει γύρω από κάποια παιδιά που θα τραβήξουν το κουπί. Δεν ήταν σε καλή μέρα τα παιδιά. Κανείς δεν υπογράφει την υψηλή απόδοση σε κάθε ματς. Ήταν ένα ματς που τα παιδιά δεν έβγαλαν το καλό τους πρόσωπο. Βοήθησαν τα παιδιά της ελληνικής γραμμής στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Υπήρχαν περίοδοι που έδωσαν το κάτι παραπάνω».