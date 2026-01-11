Με 11άδα κόντρα στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός - Εκτός Ναν και Φαρίντ

Χωρίς τους Κέντρικ Ναν και Κένεθ Φαρίντ θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι κόντρα στο Περιστέρι. Με 11 παίκτες διαθέσιμους το «τριφύλλι».

Με αρκετές απουσίες θα παραταχθούν οι «πράσινοι» απέναντι στην ομάδα των δυτικών προαστίων, αφού ο Εργκίν Αταμάν δίνει ανάσες στους Ναν και Φαρίντ, την ίδια στιγμή που εκτός είναι έτσι κι αλλιώς οι Ματίας Λεσόρ και Ντίνος Μήτογλου, όπως και ο Μάριους Γκριγκόνις, που δεν είναι δηλωμένος στην Stoiximan Greek Basketball League.

Έτσι ο Παναθηναϊκός θα έχει στη διάθεσή του για το ματς της 14ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος 11 παίκτες.

Από την άλλη πλευρά, στην 12άδα του Περιστερίου είναι το νέο απόκτημα της ομάδας, Ουίλ Κάριους.

Αναλυτικά οι αποστολές των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλος, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν

Περιστέρι (Ξανθόπουλος): Νίκολς, Καρντένας, Τουμπέργκεν, Πετράκης, Πέιν, Ιτούνας, Μουράτος, Τζιάλλας, Κακλαμανάκης, Χάρις, Κάριους, Γιάνκοβιτς