Παναθηναϊκός: Χωρίς Ναν και Φαρίντ κόντρα στο Περιστέρι

Χωρίς τους Κέντρικ Ναν και Κένεθ Φαρίντ θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι κόντρα στο Περιστέρι.

O Eργκίν Αταμάν επέλεξε να αφήσει εκτός της 6άδας των ξένων τους δύο Αμερικανούς, περισσότερο για να πάρουν ανάσες μετά το απαιτητικό πρόγραμμα που είχε το «τριφύλλι» με το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τη «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague.

Έτσι Ναν και Φαρίντ δεν θα αγωνιστούν κόντρα στο Περιστέρι, για να ξεκουραστούν ενόψει και της δύσκολης συνέχειας που έχουν οι «πράσινοι» μπροστά τους, αρχής γενομένης από την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν στο Μόναχο (15/1, 20:30).

Ενώ εκτός φυσικά θα είναι και οι Ματίας Λεσόρ και Ντίνος Μήτογλου, που είναι τραυματίες, αλλά και ο Μάριους Γκριγκόνις, που δεν είναι δηλωμένος στην Stoiximan Greek Basketball League.