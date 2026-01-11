Καθ΄οδόν για Μπιλμπάο ο ΠΑΟΚ (pics)

Με 14μελής αποστολή αναχώρησε σήμερα (11/1) το πρωί ο ΠΑΟΚ με προορισμό το Μπιλμπάο, με στόχο τη νίκη-πρωτιάς κόντρα στους Βάσκους.

Με χαμόγελα και αρκετό κρύο αναχώρησε ο Δικέφαλος το πρωί της Κυριακής (11/1) από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με τελικό προορισμό τη χώρα των Βάσκων και το Μπιλμπάο.

Εκεί, το βράδυ της Τρίτης (13/1 21:00) αντιμετωπίζει την τοπική ομάδα στη ρεβάνς του περσινού (χαμένου) τελικού με έπαθλο αυτή τη φορά, την πρώτη θέση του ομίλου.

Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ επί ελληνικού εδάφους, με 14 παίκτες να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή.

Ο ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει την πρώτη (από τις τρεις προπονήσεις του) στη Bilbao Arena το απόγευμα της Κυριακής.