Καθ΄οδόν για Μπιλμπάο ο ΠΑΟΚ (pics)

Με χαμόγελα και αρκετό κρύο αναχώρησε ο Δικέφαλος το πρωί της Κυριακής (11/1) από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με τελικό προορισμό τη χώρα των Βάσκων και το Μπιλμπάο.
Εκεί, το βράδυ της Τρίτης (13/1 21:00) αντιμετωπίζει την τοπική ομάδα στη ρεβάνς του περσινού (χαμένου) τελικού με έπαθλο αυτή τη φορά, την πρώτη θέση του ομίλου.
Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ επί ελληνικού εδάφους, με 14 παίκτες να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή.
Ο ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει την πρώτη (από τις τρεις προπονήσεις του) στη Bilbao Arena το απόγευμα της Κυριακής.
🛫Off to Bilbao #PAOK pic.twitter.com/aYHUgImZI5— PAOK BC (@PAOKbasketball) January 11, 2026