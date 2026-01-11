Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Μεγάλα διπλά για Κλίπερς-Σπερς, ξέσπασαν οι Μπουλς

Το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα ήταν η ισοπεδωτική νίκη των Σάρλοτ Χόρνετς στην έδρα των Γιούτα Τζαζ, επικρατώντας με 150-95! Από εκεί και πέρα μεγάλα διπλά πήραν οι Σπερς στην έδρα των Σέλτικς και οι Κλίπερς στο Ντιτρόιτ, ενώ οι Μπουλς επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 146-134
Ιντιάνα Πέισερς - Μαϊάμι Χιτ 123-99
Ντιτρόιτ Πίστονς - Λος Άντζελες Κλίπερς 92-98
Μπόστον Σέλτικς - Σαν Αντόνιο Σπερς 95-100
Σικάγο Μπουλς - Ντάλας Μάβερικς 125-107
Γιούτα Τζαζ - Σάρλοτ Χόρνετς 95-150