Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: Μεγάλα διπλά για Κλίπερς-Σπερς, ξέσπασαν οι Μπουλς

Μόλις έξι ματς περιλάμβανε το πρόγραμμα στο NBA, με τις νίκες των Κλίπερς, Σπερς, Μπουλς και Χόρνετς να ξεχωρίζουν.

Το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα ήταν η ισοπεδωτική νίκη των Σάρλοτ Χόρνετς στην έδρα των Γιούτα Τζαζ, επικρατώντας με 150-95! Από εκεί και πέρα μεγάλα διπλά πήραν οι Σπερς στην έδρα των Σέλτικς και οι Κλίπερς στο Ντιτρόιτ, ενώ οι Μπουλς επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 146-134

Ιντιάνα Πέισερς - Μαϊάμι Χιτ 123-99

Ντιτρόιτ Πίστονς - Λος Άντζελες Κλίπερς 92-98

Μπόστον Σέλτικς - Σαν Αντόνιο Σπερς 95-100

Σικάγο Μπουλς - Ντάλας Μάβερικς 125-107

Γιούτα Τζαζ - Σάρλοτ Χόρνετς 95-150