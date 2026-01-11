Οι Μπουλς ξέσπασαν στους Μάβερικς

Μετά από τρεις σερί ήττες και ένα ματς που αναβλήθηκε, οι Σικάγο Μπουλς έβγαλαν αντίδραση «διαλύοντας» τους Ντάλας Μάβερικς με 125-107.

Οι γηπεδούχοι αυτοί την φορά δεν είχαν πρόβλημα με την υγρασία στο παρκέ και κυριάρχησαν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς, που δεν μπήκαν σε κανένα σημείο στη διεκδίκηση της νίκης.

Έτσι, οι Μπουλς επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 18-20, ενώ οι Ντάλας Μάβερικς που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς την φετινή σεζόν, έπεσαν στο 14-25.

Ο Άιο Ντονσούμου με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο πρωταγωνιστής των Μπουλς, με τον Ράιαν Νέμπχαρντ να ξεχωρίζει για τους Μάβερικς, έχοντας 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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