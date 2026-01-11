Μεγάλο διπλό των Σπερς στην Βοστώνη

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς άλωσαν την έδρα των Μπόστον Σέλτικς (95-100), κάνοντας την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι «Κέλτες» μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 26-21 στην λήξη της πρώτης περιόδου, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα των πέντε πόντων μέχρι το ημίχρονο.

Στην τρίτη περίοδο οι Σπερς ανέβασαν την απόδοσή τους, έκαναν επί μέρους 20-23 και μείωσαν την διαφορά στο καλάθι, μετατρέποντας την τελευταία περίοδο σε... θρίλερ.

Οι Σέλτικς, πάλεψαν να κρατήσουν το προβάδισμά τους, όμως οι Σπερς βρήκαν καλύτερες λύσεις σε επίθεση και άμυνα, έκαναν την ανατροπή και έφυγαν από την Βοστώνη με ένα μεγάλο διπλό.

Ο Τζέιλεν Μπράουν με 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν για ακόμη ένα ματς ο κορυφαίος των Σέλτικς, με τον ΝτεΆρον Φοξ να ξεχωρίζει για τους Σπερς έχοντας 21 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης