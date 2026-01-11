Οι Κλίπερς απέδρασαν από το Ντιτρόιτ με ανατροπή

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς με εκπληκτική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, έκαμψαν την αντίσταση των Ντιτρόιτ Πίστονς, επικρατώντας με 92-98

Οι γηπεδούχοι είχαν να διαχειριστούν την απουσία του ηγέτη τους, Κέιντ Κάνινγχαμ, όμως μπήκαν καλά στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 28-14 στην λήξη της περιόδου.

Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, οι Κλίπερς ανέβασαν την απόδοσή τους, όμως οι Πίστονς πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο διατηρώντας το προβάδισμα 14 πόντων (55-41).

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι φιλοξενούμενοι εξαπέλυσαν την μεγάλη αντεπίθεσή τους και με επί μέρους 21-27 στο τρίτο δωδεκάλεπτο, έριξαν την διαφορά στους 8 πόντους, (76-68).

Στην τέταρτη περίοδο οι Κλίπερς ήταν καταιγιστικοί και με επί μέρους 16-30 έφτασαν στην ανατροπή και έφυγαν από το Ντιτρόιτ με μια σημαντική νίκη, στην προσπάθεια για είσοδο στα playoffs.

O Καουάι Λέοναρντ με 26 πόντους και 8 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος των Κλίπερς, ενώ για τους Πίστονς ξεχώρισε ο Ντάνκαν Ρόμπινσον που είχε 20 πόντους.

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