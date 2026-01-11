Πάρτι των Πέισερς απέναντι στους Χιτ

Οι Ιντιάνα Πέισερς με εμφάνιση από την περσινή σεζόν, ισοπέδωσαν τους Μαϊάμι Χιτ με 123-99.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με άγριες διαθέσεις στο ματς, καθώς προηγήθηκαν με 36-18 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα 16 πόντων (61-45).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Πέισερς πάλι πάτησαν... γκάζι και με επί μέρους 38-27 εκτόξευσαν την διαφορά στο +27, καθαρίζοντας με άνεση την υπόθεση νίκη, κάνοντας διαχείριση στην τέταρτη περίοδο.

Ο Άντριου Νέμπχαρντ με 29 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Πέισερς, με τον Τάιλερ Χίρο να ξεχωρίζει για τους Χιτ, έχοντας 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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