Ο Λεμπρόν έδωσε τη φανέλα του στον Γιάννη μετά τον αγώνα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε γνωστό πως μετά τη νίκη των Μπακς κόντρα στους Λέικερς, ο Λεμπρόν Τζέιμς του έδωσε τη φανέλα του.

Οι Μιλγουόκι Μπακς πήραν μία σημαντική νίκη απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς με 105-10. Αυτή η αναμέτρηση ξεχώρισε για τη μονομαχία Λεμπρόν-Γιάννης, καθώς οι δυο τους μοιράστηκαν το παρκέ ξανά μετά από τις 2 Δεκεμβρίου του 2022.

Μετά το φινάλε του αγώνα, ο «Greek Freak» έκανε γνωστό πως ο «Βασιλιάς» του έδωσε τη φανέλα του μετά τον αγώνα. «Σημαίνει πολλά για εμένα» ανέφερε ο Έλληνας αστέρας.

Και συνέχισε: «Μου έδωσε τη φανέλα του. Είναι το παράδειγμα για κάθε αθλητή, όχι μόνο για τους μπασκετμπολίστες, για το πως να είναι συνεπής. Το να είσαι συνεπής για 23 χρόνια, να είσαι διαθέσιμος, να είσαι νικητής, να είσαι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι τρομερό για εμένα να είμαι δίπλα σε κάποιον σπουδαίο και δεν το θεωρώ δεδομένο. Έχω απεριόριστο σεβασμό για αυτόν, την οικογένειά του και το πώς συμπεριφέρεται εδώ και 22 χρόνια. Νομίζω βγάζει τον καλύτερό μου εαυτό και είναι από τους παίκτες που σίγουρα είχα ως παράδειγμα».