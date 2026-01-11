Α1 Γυναικών: Υποδέχεται τον ΠΑΟΚ ο Αθηναϊκός

Η 13η αγωνιστική της Α1 Γυναικών θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (11/1).

Την Κυριακή (11/1) η 13η αγωνιστική της Α1 Γυναικών θα ολοκληρωθεί με τέσσερις αναμετρήσεις.

Στις 13:00 ο Πρωτέας Βούλας θα υποδεχθεί τον Βόλο, ενώ μισή ώρα αργότερα (13:30) ο Αθηναϊκός στο «Δ. Καλτσάς» θα κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ.

Ακόμη, στις 14:00 ο Αμύντας θα αναμετρηθεί με τον Παναθλητικό και τέλος ο Πανσερραϊκός θα φιλοξενήσει στις 17:00 τη Νέα Ιωνία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

13:00 Πρωτέας Βούλας - Ανόρθωσις Βόλου

13:30 Αθηναϊκός - ΠΑΟΚ

14:00 Αμύντας - Παναθλητικός

17:00 Πανσερραϊκός - Νέα Ιωνία