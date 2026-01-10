Μεγάλη νίκη για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, οι οποίοι... υπέταξαν με 146-134 τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς υποδέχθηκαν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και κατάφεραν να πάρουν μία σημαντική νίκη με 146-134. Έτσι, έχουν πλέον ρεκόρ 22-18, ενώ οι «Λύκοι» βρίσκονται στο 25-14.

Για τους νικητές ο Μίτσελ είχε 28 πόντους, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 31:25, με τον Άλεν να προσθέτει 16 πόντος, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 28:10. Από την άλλη, ο Έντουαρντς τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 μπλοκ σε 35:08 και ο Ραντλ σημείωσε 20 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 30:48.

Τα δεκάλεπτα: 29-33, 63-65, 99-91, 146-135

Τα στατιστικά του αγώνα.