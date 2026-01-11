Stoiximan GBL: Υποδέχεται το Περιστέρι ο Παναθηναϊκός - Στην Καρδίτσα ο Ολυμπιακός

Η 14η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League ολοκληρώνεται με τέσσερα παιχνίδια την Κυριακή (11/1).

Την Κυριακή (11/1) θα ολοκληρωθεί η 14η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League με τέσσερα παιχνίδια.

Τα πρώτα δύο ματς θα διεξαχθούν στις 13:00. Αρχικά, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί σε αναμέτρηση κεκλεισμένων των θυρών την Μύκονο Betsson, με τον αγώνα να προβάλλεται από το EΡΤ Sports 1. Την ίδια ώρα, η Καρδίτσα θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στο «Γιάννης Μπουρούσης», με την ΕΡΤ2 Σπορ να μεταδίδει το ματς.

Ακόμη, στις 16:00 ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αναμετρηθεί στο «Telekom Center Athens» το Περιστέρι Betsson και το ΕΡΤ2 Σπορ θα μεταδώσει και αυτό το παιχνίδι. Τέλος, το Μαρούσι θα κοντραριστεί με τον Προμηθέα Πάτρας στο «Κ. Γ. Αμαρουσίου», με τον αγώνα να προβάλλεται στο ΕΡΤ Sports 1.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

13:00 ΑΕΚ - Μύκονος Betsson

13:00 Καρδίτσα - Ολυμπιακός

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι Betsson

16:00 Μαρούσι - Προμηθέας Πάτρας