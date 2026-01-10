Επιστρέφει μετά από 13 μήνες ο Μο Βάγκνερ

Μετά από 13 μήνες στα «πιτς», ο Μο Βάγκνερ είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στο ματς των Ορλάντο Μάτζικ με τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς.

Τον Δεκέμβριο του 2024 ο Μο Βάγκνερ υπέστη ρήξη χιαστού, ωστόσο είναι πλέον έτοιμος για την μεγάλη επιστροφή.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο παίκτης αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του για τη σεζόν στο ματς των Ορλάντο Μάτζικ με τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς.

Πριν τον τραυματισμό του είχε κατά μέσο όρο 12,9 πόντους και 5,9 ριμπάουντ και ήταν υποψήφιος για το βραβείο του καλύτερου έκτου παίκτη.