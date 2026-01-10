Επιστρέφει μετά από 13 μήνες ο Μο Βάγκνερ

Τον Δεκέμβριο του 2024 ο Μο Βάγκνερ υπέστη ρήξη χιαστού, ωστόσο είναι πλέον έτοιμος για την μεγάλη επιστροφή.
Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο παίκτης αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του για τη σεζόν στο ματς των Ορλάντο Μάτζικ με τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς.
Πριν τον τραυματισμό του είχε κατά μέσο όρο 12,9 πόντους και 5,9 ριμπάουντ και ήταν υποψήφιος για το βραβείο του καλύτερου έκτου παίκτη.
Orlando Magic forward Moe Wagner will make his season debut in Sunday's home game against the New Orleans Pelicans, sources tell ESPN. Wagner was a Sixth Man of the Year candidate a season ago prior to his torn ACL last December, averaging 12.9 PPG and 5.9 RPG. Key return. pic.twitter.com/I7KVMGqN8Q— Shams Charania (@ShamsCharania) January 10, 2026