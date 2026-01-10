Λυκογιάννης: «Ήρθαμε τελείως γυμνοί στα γκαρντ»

Μετά την ήττα του Κολοσσού Ρόδου κόντρα στον Πανιώνιο, ο Άρης Λυκογιάννης τόνισε πως η ομάδα του ήταν... γυμνοί στα γκαρντ.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον Πανιώνιο για τη δίκαιη νίκη του. Υπάρχει ένα πολύ βασικό στοιχείο που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο πως παρουσιαστήκαμε σήμερα. Νομίζω πως ποσοτικά στα γκαρντ και κυρίως στη θέση “2” ήρθαμε τελείως γυμνοί. Αυτό μας επηρέασε πάρα πολύ τόσο στη δημιουργία όσο και στην εκτέλεση. Πέρα από την απουσία του Γκάουντλοκ που είναι πλέον δεδομένη, ήρθε και ο τραυματισμός του Μπάρμπιτς στο ξεκίνημα της εβδομάδας.

Ουσιαστικά υποχρεωθήκαμε να παίζουμε είτε χωρίς δυάρι με τον Πετρόπουλο αναγκαστικά στο “2”, είτε με δύο άσους, όπου εκεί έχουμε ξεκάθαρο μειονέκτημα στον όγκο. Επιπλέον σήμερα κάποιοι παίκτες δεν βρέθηκαν σε καθόλου καλή μέρα με αποτέλεσμα από το ξεκίνημα να βρισκόμαστε πίσω στο σκορ και να κυνηγάμε.

Ένας ακόμα τομέας που έπαιξε ρόλο ήταν ο τομέας των ριμπάουντ, που στα πρώτα 16 λεπτά δώσαμε 10 επιθετικά ριμπάουντ στον Πανιώνιο και νομίζω ότι από αυτό το στοιχείο έχτισε τη διαφορά του. Είτε με δεύτερες ευκαιρίες είτε γιατί βρήκαν ξεκάθαρα σουτ βγάζοντας τη μπάλα έξω. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο αν σκεφτεί κανείς ότι στα υπόλοιπα 24 λεπτά ο Πανιώνιος βρήκε μόλις άλλα 3 επιθετικά ριμπάουντ.

Προχωράμε, συνεχίζουμε και ετοιμαζόμαστε για το επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι που έχουμε με τη Μύκονο».