Βελτσίστας στο SDNA: «Διάφορες συνθήκες οδήγησαν στην αποχώρησή μου - Φεύγω γεμάτος και ευχαριστημένος»

Ο Γιώργος Βελτσίστας μίλησε στο SDNA μετά την αποχώρησή του από τη Νέα Ιωνία και έκανε τον απολογισμό του τελευταίου 1,5 χρόνου.

Οι μεγάλες αλλαγές συνεχίστηκαν στη Νέα Ιωνία, καθώς μετά τις Συροπόλου, Αγγελική Βιντσιλαίου και Σταυριανή Βιντσιλαίου, παρελθόν αποτέλεσαν ο κόουτς Γιώργος Βελτσίστας και η άμεση συνεργάτιδά του, Τζένη Γκάτσου.

Ο κόουτς Βελτσίστας μίλησε στο SDNA και έκανε τον απολογισμό της θητείας του στην ομάδα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Τόνισε πως είναι ικανοποιημένος με τα όσα πέτυχαν σε αυτό το διάστημα και ξεκαθάρισε πως δε θα μπορούσε πάει κάτι καλύτερα αγωνιστικά.

Όσον αναφορά την αποχώρησή του τόνισε πως διάφορες συνθήκες οδήγησαν σε αυτή, αλλά ο ίδιος σκέφτεται μόνο το μέλλον και όχι όσα συνέβησαν. Μάλιστα, είχε τα καλύτερα να πει για τον Σταμάτη Χαριτόπουλο, ο οποίος είναι ο νέος head coach της Νέας Ιωνίας.

Τέλος, ευχαρίστησε τον σύλλογο, τις παίκτριές τους αλλά και την κόουτς Γκάτσου, υπογραμμίζοντας πως είναι τιμή του που συνεργάζονται.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την πορεία του τον τελευταίο 1,5 χρόνο στη Νέα Ιωνία: «Νομίζω το πρόσιμο αυτό τον 1,5 χρόνο είναι άκρως θετικό! Δεν είναι μόνο το αήττητο πρωτάθλημα στην Α2 και το εκπληκτικό ξεκίνημα και η τέταρτη θέση στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος της Α1 αλλά και η προσπάθεια που κάναμε και προς τα κάτω που ήταν τεράστια!».

Για το αν είναι ικανοποιημένος με τα όσα πέτυχε στην ομάδα: «Φεύγω γεμάτος και 100% ευχαριστημένος και χορτασμένος! 1,5 χρόνο θεωρώ δεν μπορούσα να πάει καλύτερα αγωνιστικά! Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους της Ιωνίας για τη συνεργασία!».

Για την αποχώρησή του: «Δεν κρατάνε όλα για πάντα! Διάφορες συνθήκες έφεραν αυτό το αποτέλεσμα και δε χρειάζεται να αναλωνόμαστε σε αυτές! Προχωράω σκεπτόμενος μόνο το μέλλον και εύχομαι στην ομάδα κάθε καλό!».

Για τον Σταμάτη Χαριτόπουλο που ανέλαβε τη θέση του head coach: «Ο Σταμάτης Χαριτόπουλος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και του εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή και σαν προπονητής κι εύχομαι να συνεχίσει στην ομάδα μόνο με θετικό τρόπο!».

«Κλείνοντας θέλω να πω σε όλες παίκτριες μου ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα και στην άμεση συνεργάτιδα μου Τζένη Γκάτσου! Είναι μεγάλη μου τιμή να συνεργάζομαι μαζί της!».