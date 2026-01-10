Σάκοτα: «Να έχω διαθέσιμους τουλάχιστον όσους παίκτες είχα στην προπόνηση»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με την Μύκονο Betsson και ανέφερε πως ελπίζει να έχει διαθέσιμους... τουλάχιστον όσους είχε στην προπόνηση.

Αναλυτικά τα όσα είπε ενόψει της αναμέτρησης:

«Παίζουμε με μία ομάδα, που αντιμετωπίσαμε και πριν δύο εβδομάδες, όμως οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές. Εμείς, δεν είμαστε ίδια ομάδα και δεν έχουμε και τον κόσμο στο πλευρό μας, αφού είμαστε ξανά τιμωρημένοι.

Η Μύκονος προέρχεται από τρεις νίκες στα τελευταία τέσσερα ματς. Βρίσκεται σε καλή φόρμα και απαιτείται μεγάλη προσοχή και καλό διάβασμα, ώστε ν’ αντέξουμε μ’ αυτό το ροτέισον σε όλο το ματς. Ελπίζω, αύριο, να έχω διαθέσιμους τουλάχιστον, όσους παίκτες είχα σήμερα στην προπόνηση».