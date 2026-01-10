Με διπλή «πράσινη» παρουσία το Top-10 της 21ης αγωνιστικής της Euroleague (vid)

Η Euroleague δημοσίευσε τις δέκα καλύτερες φάσεις από την 21η αγωνιστική, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να έχει διπλή παρουσία.
Αρχικά, στην 10η θέση βρίσκεται το μπλοκ του Χουάντσο, με τους Χολμς και Σορτς να ολοκληρώνουν με εντυπωσιακό alley-oop τον αιφνιδιασμό. Ακόμη, στην 8η θέση είναι ξανά ο Αμερικανός σέντερ, με το τρομερό του μπλοκ.
Στην κορυφή βρίσκεται το τρομερό κάρφωμα του Σέιμπεν Λι.
Δείτε το βίντεο:
Check out the TOP 10 plays from Round 21, this was fun to watch! 🔥— EuroLeague (@EuroLeague) January 10, 2026
A familiar face is back on track with the top play!
‘Top Plays of the Round’ I @etihad pic.twitter.com/hftPzlGw72