Με διπλή «πράσινη» παρουσία το Top-10 της 21ης αγωνιστικής της Euroleague (vid)

Δείτε τις καλύτερες φάσεις από την 21η αγωνιστική της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να έχει διπλή παρουσία.

Η Euroleague δημοσίευσε τις δέκα καλύτερες φάσεις από την 21η αγωνιστική, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να έχει διπλή παρουσία.

Αρχικά, στην 10η θέση βρίσκεται το μπλοκ του Χουάντσο, με τους Χολμς και Σορτς να ολοκληρώνουν με εντυπωσιακό alley-oop τον αιφνιδιασμό. Ακόμη, στην 8η θέση είναι ξανά ο Αμερικανός σέντερ, με το τρομερό του μπλοκ.

Στην κορυφή βρίσκεται το τρομερό κάρφωμα του Σέιμπεν Λι.

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