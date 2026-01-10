Πρώην σκάουτερ των Λέικερς: «Δεν μπορεί να φτιάξει ομάδα πρωταθλητισμού με τον Ντόντσιτς ο Πελίνκα»

Ένας πρώην σκάουτερ των Λος Άντζελες Λέικερς σε δηλώσεις του ανέφερε πως ο Ρομπ Πελίνκα δεν μπορεί να φτιάξει ένα ρόστερ που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

Ένας πρώην σκάουτερ των Λος Άντζελες Λέικερς μίλησε στο «Lakers Daily» και αναφέρθηκε στους «Λιμνανθρώπους». Τόνισε πως δεν έχει εμπιστοσύνη στη διοίκηση και υπογράμμισε πως ο Ρομπ Πελίνκα δεν μπορεί να φτιάξει ένα ρόστερ που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα την ομάδα του 2023 και είπε πως θα έπρεπε να είχαν γίνει σημαντικές κινήσεις τότε, ώστε να πανηγυρίσουν ακόμα ένα δαχτυλίδι οι Λέικερς.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Έχοντας δουλέψει με τον Ρομπ στο παρελθόν, δεν τον εμπιστεύομαι για να χτίσει μια ομάδα που μπορεί να κερδίσει το πρωτάθλημα στην εποχή του Λούκα. Πρέπει να βρουν άλλο στέλεχος αν θέλουν να κερδίσουν πρωτάθλημα με τον Λούκα. Ελπίζω ο Μάτζικ να το έχει πει αυτό στον Ουόλτερ.

Φέτος το ρόστερ χτίστηκε τόσο άσχημα γύρω από τους Λούκα, Λεμπρόν και Όστιν. Πονάνε τα μάτια μου. Ο Ρομπ δεν ξέρει να φτιάχνει ρόστερ που να διεκδικούν το πρωτάθλημα. Θέλει cap space και draft picks για το 2026 και το 2027 αντί να κάνει trade για two-way παίκτες φέτος, όταν οι Λούκα, Λεμπρόν και Ριβς παίζουν τόσο καλά; Ακούγεται σαν τον Ρομπ που γνωρίζω.

Ο τύπος λέει πως κάνει trade μόνο για παίκτες που θα κάνουν την διαφορά, αλλά δεν ξέρει ποιοι είναι αυτοί. Αν ήξερε, οι Λέικερς θα είχαν προσθέσει τους Τέρνερ και Χιλντ δίπλα στους Λεμπρόν και Ντέιβις το 2023 και θα είχαν κερδίσει πιθανότατα το πρωτάθλημα».