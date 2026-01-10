Σε ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι 41 συνολικά λαθών, ο Άρης ήταν ο νικητής στο ντέρμπι με τον Ηρακλή (78-76) και παρότι βρέθηκε στο +17, έκανε πολλά λάθη στα τελευταία λεπτά, δίνοντας την ευκαιρία στους «κυανόλευκους» να κλέψουν το παιχνίδι.

Ο Ηρακλής επέστρεψε από το -17 και από το -11 στο 33’ της αναμέτρησης, όμως δεν μπόρεσε να πάρει το διπλό, με το σερί των δύο νικών του να τερματίζει στο γεμάτο Αλεξάνδρειο. Ο Άρης από την άλλη εξασφάλισε μία αγχωτική νίκη, πιάνοντας και προσπερνώντας τον Ηρακλή με το ίδιο πλέον ρεκόρ (6-7), καθώς «δίπλωσε» τα θετικά αποτελέσματα κόντρα στον «Γηραιό».

Ο Άρης έκανε 17 λάθη, εκ των οποίων τα 8 στην τελευταία περίοδο και επιθετικά είχε διακριθέντες τους Ντανίλο Άντζουσιτς με 18 πόντους και Μπράις Τζόουνς με 17 πόντους, 5 ασίστ, αλλά και 5 λάθη. Για τον Ηρακλή, που έκανε 24 λάθη, ο Τζάστιν Ράιτ-Φορμαν έβαλε 27 πόντους και ακολούθησαν με νταμπλ-νταμπλ οι Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (18π., 12ριμπ.) και Κρις Σμιθ (10π., 10ριμπ.), ενώ ο Δημήτρης Μωραΐτης είχε 7 πόντους αλλά και 8 λάθη, εκ των οποίων τα 6 στο πρώτο ημίχρονο.

Στην επόμενη αγωνιστική (15η) ο Άρης δε θα παίξει με το Περιστέρι εκτός έδρας, καθώς την ίδια μέρα (17/1) θα γίνει με τον ίδιο αντίπαλο το νοκ άουτ ματς για τα Play in του Κυπέλλου στο Αλεξάνδρειο. Αντίστοιχα, ο Ηρακλής θα κάνει το ρεπό του την επόμενη εβδομάδα.

Ως το +7 ο Άρης, έμεινε κοντά με τον Φόρμαν ο Ηρακλής

Με όπλο το μακρινό σουτ ο Άρης προσπάθησε να βρει ρυθμό, όμως στα τρίποντα του Μήτρου-Λονγκ και του Νουά, απαντούσαν οι Ράιτ-Φόρμαν και Φάντερμπερκ (10-9). Βρίσκοντας ρυθμό ο Άρης έφτασε στο 18-11, όμως οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν και με δύο τρίποντα από Μωραΐτη και Φόστερ μείωσαν στο 22-21 της πρώτης περιόδου.

Η πρώτη κυανόλευκη προσπέραση ήρθε διά χειρός Σμιθ (26-28), o Άρης έχανε τις βολές του (9/14), όμως ο Άντζουσιτς με προσωπικό σερί 6-0 έφερε την ομάδα του στο 36-30. Ο Ράιτ-Φόρμαν το είχε πάρει… πάνω του, κρατώντας τον Ηρακλή κοντά στο σκορ και ο Άντζουσιτς σκόραρε για το 45-40 στο τέλος του ημιχρόνου, διάστημα στο οποίο ο Άρης είχε 12/17 βολές έναντι 6/8 του Ηρακλή, με τους «κυανόλευκους» να κάνουν 14 λάθη (τα 6 ο Μωραΐτης).

Στο +17 ο Άρης, μπλακ άουτ και επιστροφή του Ηρακλή

Μετά από ένα άγονο δίλεπτο, ο Άρης «χτύπησε» από την περιφέρεια και με τρία σερί τρίποντα από Άντζουσιτς, Νουά και Μήτρου-Λονγκ ξέφυγε με 60-46. Πλην των Φάντερμπερκ και Ράιτ-Φόρμαν ο Ηρακλής δεν έβρισκε επιθετικές λύσεις κι έτσι οι γηπεδούχοι με τον Τζόουνς να δίνει 6 διαδοχικούς πόντους ξεμάκρυνε με 67-50. Ωστόσο, με ένα σερί 0-7 στα δύο τελευταία λεπτά οι κυανόλευκοι πλησίασαν στο 67-57 του τρίτου δεκαλέπτου.

Το κυανόλευκο σερί συνεχίστηκε και με τον Ουέρ να βοηθάει σε άμυνα και επίθεση η διαφορά έπεσε στο 67-61. Νουά και Άντζουσιτς έφεραν ξανά την ομάδα τους σε διψήφια απόσταση (72-61), όμως εκεί επήλθε το κιτρινόμαυρο μπλακ άουτ. Με βιαστικές επιλογές και λάθη από τους γκαρντ του, Μήτρου-Λονγκ και Τζόουνς, έδωσαν την ευκαιρία στον Ηρακλή να επιστρέψει, μειώνοντας αρχικά σε 73-66 στο 37’. Ο Άρης έμεινε χωρίς καλάθι για έξι ολόκληρα λεπτά, οι παίκτες του είχαν χάσει το… μυαλό τους και ο Φόρμαν με διαδοχικά καλάθια έφερε το ματς αρχικά το 73-70 με τρίποντο (38’) και ακόμα πιο κοντά την ομάδα του με το 74-72 στα 28’’ πριν το φινάλε. Εκει, ο Τζόουνς έβαλε τις βολές του (4/4) για το 78-74 και στα 5’’ ο Φόρμαν αστόχησε και στις δύο βολές του, με τον Σμιθ να γράφει απλά το τελικό 78-76.

Οι διαιτητές: Τσιμπούρης, Καρπάνος, Μαρτινάκος

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 45-40, 67-57, 78-76

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.