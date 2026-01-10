Νέα Ιωνία: «Προσπαθήσαμε χωρίς στήριξη και με πολλούς απέναντι - Δεν αγκάλιασαν μία προσπάθεια για το καλό του μπάσκετ»

Η Νέα Ιωνία με ανακοίνωσή της τόνισε πως η προσπάθεια που έκανε για το καλό του γυναικείου μπάσκετ - χωρίς στήριξη και με αρκετούς απέναντι - δεν αγκαλιάστηκε. Ακόμη, υπογράμμισε πως θα συνεχίσει να παλεύει για το καλό του αθλήματος, μένοντας πιστή στις αρχές της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Δεσμευθήκαμε πως πάντα θα μιλάμε ειλικρινά κι ανοιχτά, για όσα βλέπουμε στο γυναικείο μπάσκετ στην Ελλάδα. Κι ας έχει αυτό κόστος. Πάμε λοιπόν.



Στην ΙΩΝΙΑ βρεθήκαμε κάποιοι λίγο τρελοί, Δον Κιχώτες, θέλοντας να δοκιμάσουμε να κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό, μπας και βοηθήσουμε το γυναικείο μπάσκετ και στο κορυφαίο επίπεδο. Ταράζοντας τα νερά, και βάζοντας έτσι αν μπορούμε ένα μόνο έστω λιθαράκι κι εμείς για το κοινό καλό. Χωρίς να συμβιβαζόμαστε. Στηλιτεύοντας τα κακώς κείμενα. Με μεγάλο σεβασμό πρώτα από όλα στις ίδιες τις αθλήτριες, όλων των ομάδων. Αλλά και με μεγάλο σεβασμό σε προπονητές, team managers, staff, όλους τους ανθρώπους που κοπιάζουν καθημερινά.



Στην ΙΩΝΙΑ, η περσινή κι η φετινή χρονιά ήταν έτσι ένα τεστ. Μια δοκιμή. Μια δοκιμασία. Θα αγκαλιαστεί μια νέα προσπάθεια στο υψηλότερο επίπεδο, για να πάει το μπάσκετ γυναικών ακόμη πιο μπροστά; Θα αγκαλιαστεί τοπικά; Σε επίπεδο χορηγών; Σε επίπεδο Ομοσπονδίας και παραδοσιακών δυνάμεων στον χώρο; Θα αγκαλιαστεί μια νέα επένδυση, και μια ομάδα ανθρώπων, που δεν θα συμβιβάζεται με τα στραβά στον χώρο, αν θέλουμε κάτι καλύτερο σε επίπεδο αρχών και αξιών στο γυναικείο μπάσκετ; Πολλές οι μάχες. Και κοπιαστική, καθημερινή προσπάθεια. Έχοντας το βλέμμα μας πάντα όχι στην κορυφή, αλλά στη βάση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Με έννοια μας τα εκατοντάδες νέα παιδιά που αθλούνται και διαπαιδαγωγούνται στις Ακαδημίες, και την ανάγκη να έχουν σωστά πρότυπα. Προσπαθήσαμε. Με ανάπλαση ανοιχτού γηπέδου, στην οδό Πάρσης, και μικρές αναβαθμίσεις και σε δύο κλειστά, στα Πευκάκια και στη Ζωφριά, με δικά μας έξοδα και εθελοντική εργασία των ανθρώπων της ομάδας μας, για καλύτερες συνθήκες δουλειάς και άθλησης για όλους παρά τις δυσκολίες. Με αγάπη για την τοπική κοινωνία και για τον αθλητισμό. Αλλά και με τρομερές δυσκολίες και εμπόδια. Χωρίς κατάλληλο γήπεδο με παρκέ στον Δήμο, και καμία στήριξη ως τώρα. Χωρίς ισχυρούς χορηγούς και συμμάχους. Και με πολλούς, απέναντι.



Δείξαμε, ελπίζουμε, έναν άλλον δρόμο. Πως μπορείς να πετύχεις πολλά, και με έναν άλλον τρόπο δουλειάς. Με πολύ άξιους συνεργάτες, και με νέους κυρίως ανθρώπους, πετύχαμε πάρα πολλά και σημαντικά. Ήταν ένα τεστ. Δοκιμάσαμε. Και πετύχαμε πολλά.



Η αγαπημένη μας ΙΩΝΙΑ, μια συνοικιακή ομάδα χωρίς εγκαταστάσεις καλά καλά, μαζί με μια ομάδα σπουδαίων ανθρώπων που χρόνια ήδη υπηρετούσαν το άθλημα, την ομάδα, και την περιοχή, πάνω από όλα με τοπ χαρακτήρες σε αθλήτριες, προπονητές και staff, γράψαμε μερικές χρυσές σελίδες ιστορίας. Φτάσαμε στην κορυφή, κόντρα σε όλους και σε όλα. We have now been to the mountaintop, όπως είπε κι ο Martin Luther King, στην τελευταία ομιλία του πριν δολοφονηθεί. Είδαμε πως είναι στην κορυφή.



ΙΩΝΙΑ ΠΙΟ ΨΗΛΑ.



Η ΙΩΝΙΑ, αήττητοι πρωταθλητές της Α2 2024-2025, με ρεκόρ 27-0.



Η ΙΩΝΙΑ τη σεζόν 2025-2026 στις 11 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας, στην Α1, μαζί με Ολυμπιακό, Αθηναϊκό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.



Η ΙΩΝΙΑ, στο τέλος του 2025, η 4η ομάδα γυναικών στην Ελλάδα, πίσω μόνο από Αθηναϊκό, ΠΑΟ και Ολυμπιακό.



Η ΙΩΝΙΑ, σήμερα, 10 Ιανουαρίου 2026, η 6η καλύτερη ομάδα μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα.



Η ΙΩΝΙΑ, κερδίσαμε φέτος τον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΣ Γιάννινα, τον Πανσερραϊκό, τον Αμύντα, τον Βόλο.



Η ΙΩΝΙΑ, δυνατή και στην ανάδειξη νέων ταλέντων, στην Α Νεανίδων, στην 3η θέση της κατηγορίας.



Η ΙΩΝΙΑ, στο W Rising Stars, στις 12 καλύτερες ομάδες για νέες αθλήτριες σε όλη την Ελλάδα.



Η ΙΩΝΙΑ ΕΦΤΑΣΕ ΨΗΛΑ.



Ελπίζουμε πως δείξαμε έναν άλλον πιθανό δρόμο, ένα άλλο μοντέλο. Με ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία, εξαντλητική καμία φορά, αλλά απαραίτητη. Με έμφαση στον μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό σε καταπληκτικές αθλήτριες, και έμφαση στην προστασία της υγείας τους. Με έμφαση στον σεβασμό στη δύσκολη δουλειά του προπονητή. Ελπίζουμε να βάλαμε ένα μικρό λιθαράκι έτσι, για το κοινό καλό, και για το μπάσκετ που αγαπάμε. Ελπίζουμε να αφυπνίσαμε και κάποιες συνειδήσεις. Αυτό μας λένε πολλοί. Συνέβη πράγματι; Δεν είμαστε βέβαιοι, αλλά μακάρι. Κάναμε πάντως μια τίμια προσπάθεια και στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ, με πολλά χρήματα και πολύ κόπο πολλών, καλοπροαίρετα, για το καλό του γυναικείου μπάσκετ. Είδαμε ανταπόκριση από πολλούς στον χώρο; Δυστυχώς όχι. Είδαμε αντιθέτως αρκετά που μας στεναχώρησαν; Δυστυχώς ναι.



Τέλος.



Ως ΙΩΝΙΑ, θα ολοκληρώσουμε τη σεζόν 2025-2026 στην Α1, δυνατά και με αξιοπρέπεια, όπως ξεκινήσαμε.



Ως ΙΩΝΙΑ, δεν κάνουμε περικοπές. Αντίθετα, καλύψαμε τις τελευταίες μέρες και μάλιστα προκαταβολικά μέχρι το τέλος της σεζόν συνεργάτες μας οικονομικά, και ας έφυγαν ήδη αφού το ήθελαν, κι ας βρουν στέγη αμέσως αλλού. Τους ευχόμαστε το καλύτερο. Το κάναμε κι ας μη συνηθίζεται να το κάνουν ομάδες αυτό, κι ας μη μας συμφέρει, σε ένδειξη ειλικρινούς και βαθιάς εκτίμησης προς όλους για όλα όσα ωραία ζήσαμε μαζί. Τους ευχαριστούμε όλους. Θα θυμόμαστε βέβαια και τα δύσκολα. Αλλά πάντα θα θυμόμαστε και τα πολλά και σημαντικά ωραία που πετύχαμε μαζί, για την ΙΩΝΙΑ, αλλά και για το γυναικείο μπάσκετ, με σκληρή δουλειά και κόπο πολλών. Πάντα θα μαστε περήφανοι για όσα ζήσαμε μαζί, και για το πως φτάσαμε στη κορυφή του γυναικείου μπάσκετ στην Ελλάδα.



Ως ΙΩΝΙΑ, όπως κάνουμε πάντα, και από τη νέα σεζόν ίσως ακόμα περισσότερο, θα δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στο Αναπτυξιακό και στις Ακαδημίες, αναδεικνύοντας και στηρίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και νέες αθλήτριες και νέους προπονητές και νέα στελέχη, για το καλό του γυναικείου ελληνικού μπάσκετ.



Η περσινή και η φετινή χρονιά ήταν μια δοκιμή. Μια δοκιμασία. Ένα τεστ. Πολλοί στον χώρο, στα δικά μας μάτια τουλάχιστον, απέτυχαν στο τεστ, γιατί πολύ απλά απέτυχαν να αγκαλιάσουν μια νέα αγαθή προσπάθεια για το καλό του γυναικείου μπάσκετ. Αποτύχαμε κι εμείς, κι ας πετύχαμε τόσο πολλά αγωνιστικά; Ναι, αποτύχαμε. Eυτυχώς αποτύχαμε, γιατί αποτύχαμε να προσαρμοστούμε σε κακώς κείμενα στον χώρο, κι ας έχει αυτό κόστος. Με όσα είδαμε, και όσα ζήσαμε, προτιμάμε να το υπηρετούμε το μπάσκετ που τόσο αγαπάμε πολύ πιο πολύ στη βάση, παρά στην κορυφή.



Η ΙΩΝΙΑ ΕΦΤΑΣΕ ΨΗΛΑ.



Ώρα όμως σιγά σιγά να βρεθούμε ξανά στη βάση μας, με έμφαση και καθημερινή δουλειά στη βάση του ελληνικού μπασκετικού οικοδομήματος. Με την «ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ, ΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ» που λέει και ο ύμνος μας, και σημαία τις αρχές μας, χωρίς εκπτώσεις. Πάντα για το καλό του μπάσκετ. Πάντα για την καλύτερη, στο μέτρο του δυνατού, άθληση και διαπαιδαγώγηση για τα παιδιά, μακριά από οθόνες και ναρκωτικά. Με άλλον τρόπο ίσως πια τη νέα χρονιά, ναι, αλλά πάντα με στόχο…



ΙΩΝΙΑ ΨΗΛΑ



Γιώργος Νικολόπουλος

Πρόεδρος ΔΣ

ΙΩΝΙΑ».