MVP αγωνιστικής για τρίτη φορά φέτος και 17η στην καριέρα του ο Βεζένκοφ (vid)

O Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague, κατακτώντας τη σχετική διάκριση για τρίτη φορά στη φετινή σεζόν.

Έπειτα από τα MVP που κέρδισε στην 3η και την 5η αγωνιστική, ο άσος του Ολυμπιακού κερδίζει ακόμα ένα βραβείου του πολυτιμότερου παίκτη, με την εμφάνιση που έκανε στη νίκη της ομάδας του με 95-80 επί της Μπάγερν Μονάχου το βράδυ της Παρασκευής.

Πέτυχε 25 πόντους με 3/3 βολές, 8/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, ενώ πήρε 3 ριμπάουντ, έδωσε 4 ασίστ, έκανε ένα κλέψιμο και κέρδισε 5 φάουλ, συγκεντρώνοντας 35 μονάδες αξιολόγησης.

Σε όλη του την καριέρα, αυτή είναι η 17η φορά που κερδίζει MVP αγωνιστικής και πέρασε δεύτερος στη σχετική λίστα, αφού ο Νάντο Ντε Κολό έχει 16 MVP, ενώ πρώτος είναι ο Σέιν Λάρκιν με 19 MVP.