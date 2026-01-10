MVP αγωνιστικής για τρίτη φορά φέτος και 17η στην καριέρα του ο Βεζένκοφ (vid)

Έπειτα από τα MVP που κέρδισε στην 3η και την 5η αγωνιστική, ο άσος του Ολυμπιακού κερδίζει ακόμα ένα βραβείου του πολυτιμότερου παίκτη, με την εμφάνιση που έκανε στη νίκη της ομάδας του με 95-80 επί της Μπάγερν Μονάχου το βράδυ της Παρασκευής.
Πέτυχε 25 πόντους με 3/3 βολές, 8/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, ενώ πήρε 3 ριμπάουντ, έδωσε 4 ασίστ, έκανε ένα κλέψιμο και κέρδισε 5 φάουλ, συγκεντρώνοντας 35 μονάδες αξιολόγησης.
Σε όλη του την καριέρα, αυτή είναι η 17η φορά που κερδίζει MVP αγωνιστικής και πέρασε δεύτερος στη σχετική λίστα, αφού ο Νάντο Ντε Κολό έχει 16 MVP, ενώ πρώτος είναι ο Σέιν Λάρκιν με 19 MVP.
🎬 Watch his Round 21 Highlights pic.twitter.com/86o250fdcF— EuroLeague (@EuroLeague) January 10, 2026