ΠΑΟΚ: Προπόνηση και αναχώρηση για Μπιλμπάο με 14 παίκτες

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ επί Ελληνικού εδάφους για το εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Μπιλμπάο ολοκληρώθηκε, με την ομάδα να αναχωρεί για Ισπανία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

Το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του 2026, αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη συνάντηση των δύο φιναλίστ του περσινού τελικού του FIBA Europe Cup. Αναπόφευκτα ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πέρα από το γεγονός ότι θα αναμετρηθούν οι δύο αήττητες ομάδες του ομίλου.

Με την προπόνηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο PAOK Sports Arena, ολοκληρώθηκε η επί Ελληνικού εδάφους προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το πολύ απαιτητικό παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης (13/1, 21:00) στο Μπιλμπάο.

Tο πρόγραμμα ξεκίνησε με την ανάλυση του αντιπάλου με την χρήση βίντεο και συνεχίστηκε με προπόνηση με έμφαση στην τακτική και την συμμετοχή όλων των παικτών της ομάδας.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχωρεί το πρωί της Κυριακής για την Ισπανία και στη διάθεση του Coach Jure Zdovc θα είναι 14 καλαθοσφαιριστές. Θα ταξιδέψουν με την αποστολή του ΠΑΟΚ στο Μπιλμπάο οι: Allen, Melvin, Tyree, Κόνιαρης, Χουγκάζ, Σλαφτσάκης, Ζάρας, Jones, Περσίδης, Ιατρίδης, Beverley, Φίλλιος, Moore και Dimsa.

Ο ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει την πρώτη (από τις τρεις προπονήσεις του) στη Bilbao Arena το απόγευμα της Κυριακής.