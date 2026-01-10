Παναθηναϊκός: Ανακοίνωση χορηγικής συνεργασίας με την Hans & Gretel

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Aktor ανακοίνωσε την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας της με την εταιρεία Hans & Gretel.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας της με τη Hans & Gretel, ένα ελληνικό Sweets & Candy factory με έντονη διεθνή παρουσία, που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει παγκοσμίως, μετατρέποντας τη γλυκιά απόλαυση σε εμπειρία. Μια εταιρεία που αποδεικνύει στην πράξη πως τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα μέσα από όραμα, δημιουργικότητα και συνέπεια.

Η Hans & Gretel αποτελεί ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο brand, με παρουσία σε 8 χώρες και 32 καταστήματα, επενδύοντας σταθερά στη διεθνή της ανάπτυξη και στη δημιουργία σύγχρονων, βιωματικών εμπειριών για το κοινό της. Με θεματικά καταστήματα μοναδικού concept και ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων — παγωτά, waffles και ευφάνταστες γλυκές δημιουργίες — έχει κερδίσει την αγάπη και την προτίμηση του κοινού σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης και η Hans & Gretel συνεχίζουν τη γλυκιά συμπόρευση και την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, με κοινό στόχο την αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας των φιλάθλων στο πλήρως ανακαινισμένο ΟΑΚΑ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, η Hans & Gretel θα έχει ενεργή παρουσία στους χώρους του ΟΑΚΑ, στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, καθώς και στο VIP Lounge, με ειδικά διαμορφωμένο corner γλυκών δημιουργιών και παγωτών, ενώ παράλληλα διαδραστικές ενέργειες, διαγωνισμοί και θεματικά happenings θα πλαισιώνουν κάθε αγωνιστική ημέρα.

Παράλληλα με τη συνεργασία αυτή, η Hans & Gretel συνεχίζει τη διεθνή της ανάπτυξη, με νέα καταστήματα που αναμένεται να ανοίξουν εντός του 2026 σε αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μπαχρέιν, Μάλτα, Ρουμανία καθώς και με την ενίσχυση της παρουσίας της στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται και επιπλέον χώρες στο πλαίσιο της στρατηγικής της εξωστρέφειας.

Η συνεργασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με τη Hans & Gretel βασίζεται σε ένα κοινό όραμα: τη δημιουργία εμπειριών που ξεπερνούν το ίδιο το παιχνίδι, ενισχύοντας τη σύνδεση της ομάδας με τον κόσμο της και προσφέροντας στιγμές απόλαυσης και συμμετοχής, εντός και εκτός παρκέ.