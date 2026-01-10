Ουάσινγκτον: «Η Παρτιζάν έχει το καλύτερο σύνολο στην Euroleague»

Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον υποστήριξε πως η ουραγός της βαθμολογίας της Euroleague, Παρτιζάν, διαθέτει το καλύτερο σύνολο στη διοργάνωση.

Οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου αποτελούν την ομάδα - απογοήτευση της φετινής Euroleague, καθώς με ρεκόρ 6-15 βρίσκονται στην τελευταία θέση του ταμπλό μαζί με την Αναντολού Εφές και τη Βιλερμπάν.

Παρ' όλα αυτά, ο γκαρντ της ομάδας, Ντουέιν Ουάσινγκτον, μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα υποστήριξε πως η Παρτιζάν διαθέτει το καλύτερο σύνολο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης...

«Δεν έχω πολλά λόγια μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι. Απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε και να γίνουμε καλύτεροι.

Πιστεύω ότι όλοι μαζί, ως σύνολο, είμαστε οι καλύτεροι παίκτες στη Euroleague. Απλώς περάσαμε μια δύσκολη περίοδο, με πολλές αλλαγές και γεγονότα εκτός παρκέ που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε. Μια πολύ ασυνήθιστη και περίπλοκη κατάσταση. Θέλω να συγχαρώ όλα τα παιδιά γιατί προσπάθησαν να παραμείνουν θετικοί και επαγγελματίες. Στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι που κάνουμε: προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι, να είμαστε επαγγελματίες και να συνεχίζουμε τη δουλειά», ήταν τα λόγια του.