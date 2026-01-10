Ομπράντοβιτς: «Απαράδεκτο να ψάξουμε δικαιολογίες»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς ήταν φανερά εκνευρισμένος από την απόδοση του Ερυθρού Αστέρα στο Κάουνας (ήττα με 99-67) και υπογράμμισε πως η ομάδα του δεν έπαιξε με καρδιά, συγκέντρωση και ενέργεια.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη βαριά ήττα της ομάδας του:

Για την ήττα στο Κάουνας: «Συγχαρητήρια στη Ζαλγκίρις, άξιζε να κερδίσει. Κάναμε ένα πολύ κακό παιχνίδι. Δεν παίξαμε με καρδιά, συγκέντρωση ή ενέργεια και αυτό είναι το αποτέλεσμα».

Για τον βασικό λόγο της ήττας: «Ποιος είναι ο βασικός λόγος; Είναι καλή ερώτηση. Πρέπει να το βρούμε. Οφείλουμε να παίζουμε το παιχνίδι μας και την άμυνά μας στο επίπεδο που πρέπει, στο όριο των φάουλ. Σπάνια φτάσαμε στο μπόνους. Πρέπει κάποιες φορές να παίζουμε με φάουλ για να σταματήσουμε τον αντίπαλο. Πρέπει να δείχνουμε το σώμα μας. Όποιος ψάχνει δικαιολογίες, είναι απαράδεκτο. Πρέπει να είμαστε σκληροί, όπως ήμασταν».

Για το πότε υπολογίζεται η επιστροφή των Τζοέλ Μπολομπόι και Χασιέλ Ριβέρο: «Παρακολουθούμε την κατάσταση. Η εικόνα δεν είναι ακόμα ξεκάθαρη».