Πασκουάλ: «Όχι εντυπωσιακοί, αλλά σταθεροί...»

Ο Τσάβι Πασκουάλ σχολίασε τη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Παρτιζάν (88-70) και ευχαρίστησε τον κόσμο που στήριξε τους Καταλανούς στο «Παλάου Μπλαουγκράνα».

Συγκεκριμένα, μετά την 14η νίκη της «Μπάρτσα» ο Πασκουάλ ανέφερε: «Ευχαριστώ τον κόσμο που μας στήριξε. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο παίξαμε πολύ καλά στα τρία τελευταία δεκάλεπτα. Ήταν δύσκολο, γιατί δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι στην αρχή. Κάναμε κάποια λάθη, είχαμε προβλήματα στην άμυνα και αυτό δεν ήταν καλός τρόπος για να ξεκινήσει το ματς» και συνέχισε λέγοντας:

«Επιστρέψαμε στο παιχνίδι και από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά όλα ήταν καλύτερα. Ανεβάσαμε ρυθμό, ενέργεια και άμυνα, παρότι δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε τα ριμπάουντ όπως θα θέλαμε. Τα λάθη μειώθηκαν και στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλύτεροι. Όχι εντυπωσιακοί, αλλά σταθεροί».