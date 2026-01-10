Ζαλγκίρις: Ανησυχία με τον Ουίλιαμς - Γκος

Ο Νάιτζελ Ουίλιαμς - Γκος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην άνετη νίκη της Ζαλγκίρις επί του Ερυθρού Αστέρα (99-67) και στο Κάουνας περιμένουν να δουν αν ο Αμερικανός γκαρντ έχει υποστεί κάποια «ζημιά».

Ο "NGW" πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τα «πράσινα» των Λιθουανών (12,1 πόντοι, 2,4 ριμπάουντ, 3,4 ασίστ ανά ματς), αλλά στάθηκε άτυχος το βράδυ της Παρασκευής (9/1).

Για την ακρίβεια, ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού αγωνίστηκε για μόλις 4' στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, προτού νιώσει ενοχλήσεις και πάει στα αποδυτήρια.

Λίγα λεπτά αργότερα ο Ουίλιαμς - Γκος επέστρεψε στο παρκέ φορώντας μια φόρμα προπόνησης και δεν αγωνίστηκε στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Ως εκ τούτου, στο Κάουνας κάθονται σε... αναμμένα κάρβουνα και περιμένουν να δουν αν ο έμπειρος παίκτης έχει υποστεί κάποια «ζημιά».