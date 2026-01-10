O Αντετοκούνμπο… τάπωσε τον ΛεΜπρον, οι Μπακς άλωσαν το Λος Άντζελες! (vids)

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη για τους Μιλγουόκι Μπακς, που πέρασαν με 105-101 από το Λος Άντζελες, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Με καθοριστικό ακόμα μία φορά τον Έλληνα σταρ τα "ελάφια" πανηγύρισαν τη νίκη μέσα στο "σπίτι" των Λέικερς, παρά το γεγονός ότι ΛεΜπρον Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς σημείωσαν μαζί 50 πόντους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εξαιρετικός και στις δύο πλευρές του παρκέ κι αυτός που έβαλε τη σφραγίδα του στο μεγάλο διπλό των Μπακς, αφού στα 39" πριν τη λήξη έκανε την καθοριστική τάπα στον ΛεΜπρον με το ματς ισόπαλο στο 101-101, ενώ στη συνέχεια έκλεψε την μπάλα από τον King James και ουσιαστικά κλείδωσε τη νίκη για το Μιλγουόκι.

GIANNIS WITH THE CLUTCH BLOCK ON LEBRON. pic.twitter.com/yHLi5TIvy9 — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 10, 2026

Giannis pokes it away from LBJ! pic.twitter.com/BRo0YwWNbb — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 10, 2026

Στη συνέχεια ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ κέρδισε φάουλ, με τον άλλοτε σταρ του ΠΑΟΚ να ευστοχεί από τη γραμμή των βολών για το τελικό 101-105, με το οποίο οι Μπακς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 17-21 και πλησιάζουν στη 10άδα της Ανατολής, ενώ οι Λέικερς υποχώρησαν στο 23-13 και συνεχίζουν στην 5η θέση της Δύσης.

Αντετοκούνμπο και Πόρτερ οδήγησαν επιθετικά το Μιλγουόκι, έχοντας 22 και 21 πόντους αντίστοιχα, με 5 ριμπάουντ-6 ασίστ ο πρώτος και 6 ριμπάουντ-5 ασίστ ο "Greek Freak".

Σημειώνεται ότι ο Ντόντσιτς αποβλήθηκε στα 16" πριν το τέλος της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας με 24 πόντους, 9 ασίστ και 9 ριμπάουντ, ενώ το τριπλ νταμπλ άγγιξε ο ΛεΜπρον Τζέιμς με 26 πόντους, 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-24, 27-37, 25-25, 24-19