Τερζής: «Ο κόσμος στη Λευκάδα μάς έχει αναγνωρίσει και πρέπει να τον ανταμείψουμε»

Ο προπονητής της Δόξας Λευκάδας, Θοδωρής Τερζής, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Πριν τα τζάμπολ» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το παιχνίδι με τη ΝΕ Μεγαρίδος (10/01): «Εμείς είμαστε πάντα σε εγρήγορση με οποιονδήποτε αντίπαλο, δε σκεφτόμαστε το ότι μπορεί να έχει ένα πρόβλημα ή να μη φαίνεται καλά στην εικόνα του στους τελευταίους αγώνες και να είμαστε πιο χαλαροί. Δε δικαιούμαστε να το κάνουμε αυτό στους εαυτούς μας. Τα Μέγαρα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο τρόπος με τον οποίον παίζει και λειτουργεί και στις δύο μεριές του γηπέδου είναι πολύ συγκεκριμένος, που σημαίνει πως είναι μια πολύ καλά προπονημένη ομάδα. Έχει καλούς αθλητές και ο κόουτς Μάνταλος έχει κάνει καλή δουλειά. Παρ’ ότι έχει τους τραυματισμούς της, όλα τα παιχνίδια της τα έχει παλέψει μέχρι το τέλος. Είναι αξιοσημείωτο αυτό. Έχουν καταλάβει και οι αθλητές μας ότι θα είναι ένα ματς πολύ μεγάλο, θα έχει πολύ μεγάλη διάρκεια και θα κριθεί στο τέλος».

Για το πώς διαχειρίζονται την έως τώρα πορεία, έχοντας κατακτήσει και το UNICEF Trophy: «Υπάρχουν διάφορα κεφάλαια ξεχωριστά. Όσον αφορά το πνευματικό κομμάτι, είμαστε τυχεροί γιατί οι αθλητές και οι άνθρωποι της ομάδας είναι ταπεινοί, ξέρουν τι κάνουν και πού βρίσκονται, προσεγγίζουν το κάθε ματς ξεχωριστά. Δε μπορώ να πω πως με το UNICEF Trophy άλλαξε κάτι στην καθημερινότητά μας σε σχέση με πριν. Βλέπουμε το κάθε παιχνίδι με μεγάλη σοβαρότητα, ενώ προσεγγίζουμε και την κάθε μέρα μας στο γήπεδο έτσι. Έχουμε δείξει ότι είμαστε μια ομάδα σοβαρή και ακόμα και στις ήττες μας δεν έχουμε προς το παρόν μεγάλες διαφορές. Είμαστε μια ομάδα που μάχεται, που είναι σοβαρή και προσεγγίζει κάθε αγώνα πολύ σοβαρά. Όσον αφορά τα πολλά ματς, μας έχουν επηρεάσει λίγο. Τα Χριστούγεννα δεν κάναμε κάποιο κενό ώστε να ξεκουραστούν και οι παίκτες. Υπάρχει ένα φόρτο στους αθλητές, αλλά αυτά είναι και λίγο καθημερινά σε μια ομάδα μπάσκετ. Πρέπει να τα διαχειριστούμε και να προσπαθήσουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο “φρέσκοι” οι παίκτες. Υπάρχουν αυτές οι αντιξοότητες, αλλά είναι μέρος του χώρου».

Για το τι έφερε στην κοινωνία της Λευκάδας η κατάκτηση του UNICEF Trophy: «Έφερε ενθουσιασμό. Υπάρχει ενθουσιασμός, ο κόσμος μάς έχει “αγκαλιάσει”, μας έχει αναγνωρίσει. Γεμίζει το γήπεδο σε κάθε αγωνιστική, η υποστήριξη είναι μεγάλη, τους αρέσει η ομάδα, η προσωπικότητα που βγάζει, ο χαρακτήρας της, ο τρόπος με τον οποίον παίζει. Το βλέπουμε κι εμείς αυτό και είναι κάτι το οποίο μάς ενθουσιάζει και μας δίνει μεγαλύτερο κίνητρο για τη συνέχεια. Νιώθουμε ότι οι άνθρωποι είναι κοντά μας. Προφανώς κι εμείς οφείλουμε να το κρατήσουμε όλο αυτό και να ανταμείβουμε τον κόσμο σε κάθε ματς. Υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός με την ομάδα στην περιοχή και το ζούμε ωραία».

Για το play-in παιχνίδι με το Μαρούσι (14/01) στο Κύπελλο Ελλάδος: «Είναι ένα μεγάλο challenge για εμάς και θέλουμε να παίξουμε αυτό το ματς. Όταν έρθει η ώρα του θα το σκεφτούμε όπως πρέπει. Για να λέμε τα πράγματα ως έχουν, τα τελευταία χρόνια η GBL έχει ανέβει πάρα πολύ, οι παίκτες που έρχονται είναι εγνωσμένης αξίας. Θα κάνουμε την καλύτερή μας προσπάθεια. Θέλουμε το γήπεδο να είναι γεμάτο και πιστεύω ότι θα έρθει κόσμος να δει το ματς. Θα είναι μια μεγάλη πρόκληση να παίξουμε δυνατά, να παίξουμε με τον τρόπο μας, να προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε στην ομάδα του Αμαρουσίου και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».

Για το αν έχουν «χτίσει» νοοτροπία νικητή: «Την έχουμε “χτίσει” μπορώ να πω. Όλα αυτά είναι μια καθημερινότητα που πρέπει να την επαναλαμβάνεις στον τρόπο με τον οποίον δημιουργείς αυτήν τη κατάσταση και το πρόγραμμά σου. Φέτος ήμασταν μια τελείως καινούργια ομάδα μεταξύ μας, ερχόντουσαν παιδιά και προπονητές από διαφορετικά προγράμματα. Ήταν κάτι καινούργιο όλο αυτό. Έχουμε “χτίσει” αυτήν τη νοοτροπία, γιατί πάντα είμαστε ανταγωνιστικοί, ακόμα και στις ήττες που έχουμε κάνει. Στην αρχή δεν ξέραμε κι εμείς πώς μπορούμε να φτάσουμε τις δυνατότητές μας, αλλά πήγαμε να παίξουμε για να νικήσουμε σε όλα τα ματς, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Το έχουμε πιστέψει, κάθε μέρα έχουμε μια απαίτηση από τον εαυτό μας και είναι και ωραίο αυτό που ζούμε φέτος. Θέλουμε να το πάμε μέχρι τέλους».

Για το πότε άρχισαν να καταλαβαίνουν πως η ομάδα τους είναι για μεγάλα πράγματα: «Κάναμε κάποιες νίκες, όπως η εκτός έδρας επί της ΑΓΕΧ, επί του Βίκου, που είναι πάρα πολύ δυνατές ομάδες, και εκεί αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι λειτουργούμε καλά και μπορούμε να είμαστε καλοί σε αυτό. Αυτό, όμως, ήταν η “σφραγίδα”. Ο τρόπος με τον οποίον λειτουργούν οι αθλητές είναι φοβερός, ό,τι κι αν τους ζητήσουμε είναι έτοιμοι και το εκτελούν στο 100%. Είναι τρομερό και το πώς υποστηρίζει ο ένας τον άλλον, δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Αυτό το ζούμε στην καθημερινότητά μας. Είδαμε ότι προπονούμαστε καλά, παίζουμε καλά και μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μετά ήρθαν και τα αποτελέσματα, που μας το επιβεβαίωσαν ακόμα περισσότερο».