Οι Σανς πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Νικς

Οι Φοίνιξ Σανς μετά από μεγάλη μάχη έκαμψαν την αντίσταση των Νιου Γιορκ Νικς, επικρατώντας με 112-107.

Οι Σανς μπήκαν πιο δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 28-23 στη λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Νικς έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 34-37 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο μείωσαν στο καλάθι (62-60).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Σανς ανέβασαν ξανά την απόδοσή τους και αύξησαν την διαφορά τους στο +8 (94-86), με τους Νικς να επιχειρούν την αντεπίθεσή τους στην τελευταία περίοδο, όμως οι Σανς άντεξαν στο φινάλε και πήραν τη νίκη.

Ο Ντέβιν Μπούκερ με 31 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να ξεχωρίζει για τους Νικς, έχοντας 27 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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