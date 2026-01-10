Βαριά ήττα των Νάγκετς από τους Χοκς

Οι Ντένβερ Νάγκετς παρουσίασαν πολύ κακό πρόσωπο απέναντι στους Ατλάντα Χοκς, γνωρίζοντας την ήττα με 87-110.

Οι Χοκς πήραν από την αρχή το προβάδισμα και δεν επέτρεψαν στους Νάγκετς σε κανένα σημείο του αγώνα να μπουν στην διεκδίκηση της νίκης, κυριαρχώντας στο παρκέ μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Οι Νάγκετς, που αγωνίστηκαν χωρίς τον Νίκολα Γιόκιτς και τον Τζαμάλ Μάρεϊ, παρουσίασαν πολύ κακό πρόσωπο και δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις στην επίθεση, πέρα από τον Πέιτον Ουότσον.

Ο Τζέιλεν Τζόνσον με 29 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ατλάντα Χοκς, με τον Ουότσον να ξεχωρίζει για τους Νάγκετς, έχοντας 25 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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