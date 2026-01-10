Οι Θάντερ πέρασαν από την έδρα των Γκρίζλις με επική ανατροπή!

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ φλέρταραν με την γκέλα απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις, όμως έκαναν μυθικό comeback και πήρα τη νίκη με 116-117.

Οι Γκρίζλις ήταν καταιγιστικοί στο πρώτο ημίχρονο, πιάνοντας τους πρωταθλητές στον... ύπνο, αφού προηγήθηκαν με 35-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 19 πόντων (65-46).

Οι Θάντερ βγήκαν μεταμορφωμένοι στο δεύτερο μέρος και με επί μέρους 29-35 στην τρίτη περίοδο μείωσαν την διαφορά στους 13 πόντους (94-81) και προετοίμασαν το έδαφος για το μυθικό comeback τους.

Οι φιλοξενούμενοι... αφήνιασαν στην τέταρτη περίοδο, έκαναν επί μέρους 22-36, για να φτάσουν σε μια απίθανη ανατροπή, τρέχοντας σερί 14-2 στο τελευταίο τρίλεπτο της αναμέτρησης!

O Tζέιλεν Ουίλιαμς με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Θάντερ, με τον Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ να ξεχωρίζει για τους Γκρίζλις, με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

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