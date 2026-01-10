Περίπατος των Κλίπερς στη Νέα Υόρκη

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς έκαναν άνετο πέρασμα από την έδρα των Μπρούκλιν Νετς, επικρατώντας με 121-105.

Οι Κλίπερς ήταν καταιγιστικοί στο πρώτο ημίχρονο, αφού προηγήθηκαν με 35-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα 16 πόντων (47-63).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Νετς προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση, όμως οι Κλίπερς είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, απορρόφησαν την όποια πίεση και έφτασαν με άνεση στη νίκη.

O Tζέιμς Χάρντεν με 31 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Κλίπερς, με τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ να ξεχωρίζει για τους Νετς με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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