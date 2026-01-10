Ήττα για τους Ουίζαρντς υπό το βλέμμα του Τρε Γιάνγκ

Με το νέο απόκτημά τους στο γήπεδο, οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς γνώρισαν βαριά ήττα από τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς με 107-128.

Ο Τρε Γιάνγκ έδωσε για πρώτη φορά το παρών στο νέο του «σπίτι» παίρνοντας μια πρώτη γεύση από τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, που παρουσίασαν ωστόσο πολύ κακό πρόσωπο απέναντι στους Πέλικανς.

Οι «Πελεκάνοι» από την πλευρά τους μπήκαν πολύ δυνατά στην αναμέτρηση, πήραν από την αρχή τα ηνία της αναμέτρησης και δεν επέτρεψαν σε κανένα σημείο στους Ουίζαρντς να μπουν στην διεκδίκηση της νίκης.

Ο Τρέι Μέρφι με 35 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ έδωσε συνέχεια στις πολύ καλές εμφανίσεις τους, με τον Τζάστιν Σαμπάνιε να ξεχωρίζει για τους Ουίζαρντς με 12 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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