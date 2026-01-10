Οι Σίξερς άλωσαν το Ορλάντο

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς πέρασαν από την έδρα των Ορλάντο Μάτζικ, επικρατώντας με 103-91.

Οι Μάτζικ ήταν αυτοί που έκαναν καλύτερη εκκίνηση στο ματς, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 28-24, όμως οι Σίξερς έβγαλαν αντίδραση και μείωσαν στον πόντο στη λήξη του ημιχρόνου (54-53).

Οι φιλοξενούμενοι πάτησαν... γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και με επί μέρους 25-30 στην τρίτη περίοδο, μπήκαν στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, προηγούμενοι με 79-83.

Στην τέταρτη περίοοδο οι Σίξερς, έκαναν επί μέρους 12-20 και έφτασαν με άνεση στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 21-15, ρίχνοντας τους Ορλάντο Μάτζικ στο 21-18.

Ο Ζοέλ Εμπίιντ με 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ήταν ο κορυφαίος για τους Σίξερς με τον Ντέσμοντ Μπέιν να ξεχωρίζει για τους Μάτζικ έχοντας 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης