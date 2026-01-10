Επιστροφή στις νίκες για τους Σέλτικς

Η ήττα από τους Νάγκετς ήταν μια κακή παρένθεση για τους Μπόστον Σέλτικς, που επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας των Τορόντο Ράπτορς με 125-117.

Οι «Κέλτες» μπήκαν με ορμή στην αναμέτρηση, αφού προηγήθηκαν με 37-30 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα οκτώ πόντων (68-60).

Η κυριαρχία των Σέλτικς συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να κάνουν επί μέρους 29-26 στην τρίτη περίοδο, για να μπουν στο τέταρτο δωδεκάλεπτο με διψήφιο προβάδισμα (97-86).

Στην τέταρτη περίοδο οι Σέλτικς έριξαν ρυθμό, όμως είχαν τον απόλυτο έλεγχο, επιτρέποντας απλά στους Ράπτορς να ρίξουν την διαφορά κάτω από τους 10 πόντους.

O Tζέιλεν Μπράουν με 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Ιμάνουελ Κουίκλι να ξεχωρίζει για τους Ράπτορς, έχοντας 17 πόντους, 2 ριμπάουντ και 13 ασίστ.

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