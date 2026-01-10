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Σοκ για Άντονι Ντέιβις: Νέος σοβαρός τραυματισμός και πιθανό χειρουργείο!

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Η απίστευτη ατυχία του Άντονι Ντέιβις με τους τραυματισμούς συνεχίζεται, αφού ο έμπειρος σέντερ των Ντάλας Μάβερικς χτύπησε στο χέρι και υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης.

Ο «φρύδιας» έχει ταλαιπωρηθεί πολύ στην καριέρα του από τους τραυματισμούς και όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, οι εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Ντέιβις έδειξαν ότι υπέστη βλάβη στους συνδέσμους του αριστερού του χεριού.

Για να αποκατασταθεί το πρόβλημα στο χέρι του Ντέιβις, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης, κάτι που σημαίνει ότι ο έμπειρος σέντερ θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.

Ο Ντέιβις είναι ένα από τα hot ονόματα ενόψει της trade deadline, με τον τραυματισμό του να επηρεάζει τις συζητήσεις που γίνονται με τους Μάβερικς για ενδεχόμενο ανταλλαγής του.

Σοκ για Άντονι Ντέιβις: Νέος σοβαρός τραυματισμός και πιθανό χειρουργείο!