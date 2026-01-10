Σοκ για Άντονι Ντέιβις: Νέος σοβαρός τραυματισμός και πιθανό χειρουργείο!

Η απίστευτη ατυχία του Άντονι Ντέιβις με τους τραυματισμούς συνεχίζεται, αφού ο έμπειρος σέντερ των Ντάλας Μάβερικς χτύπησε στο χέρι και υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης.

Ο «φρύδιας» έχει ταλαιπωρηθεί πολύ στην καριέρα του από τους τραυματισμούς και όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, οι εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Ντέιβις έδειξαν ότι υπέστη βλάβη στους συνδέσμους του αριστερού του χεριού.

Για να αποκατασταθεί το πρόβλημα στο χέρι του Ντέιβις, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης, κάτι που σημαίνει ότι ο έμπειρος σέντερ θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.

Ο Ντέιβις είναι ένα από τα hot ονόματα ενόψει της trade deadline, με τον τραυματισμό του να επηρεάζει τις συζητήσεις που γίνονται με τους Μάβερικς για ενδεχόμενο ανταλλαγής του.