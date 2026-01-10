Σοκ για Άντονι Ντέιβις: Νέος σοβαρός τραυματισμός και πιθανό χειρουργείο!

Ο «φρύδιας» έχει ταλαιπωρηθεί πολύ στην καριέρα του από τους τραυματισμούς και όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, οι εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Ντέιβις έδειξαν ότι υπέστη βλάβη στους συνδέσμους του αριστερού του χεριού.
Για να αποκατασταθεί το πρόβλημα στο χέρι του Ντέιβις, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης, κάτι που σημαίνει ότι ο έμπειρος σέντερ θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.
Ο Ντέιβις είναι ένα από τα hot ονόματα ενόψει της trade deadline, με τον τραυματισμό του να επηρεάζει τις συζητήσεις που γίνονται με τους Μάβερικς για ενδεχόμενο ανταλλαγής του.
Dallas Mavericks star Anthony Davis has sustained ligament damage in his left hand, sources tell me and @BannedMacMahon. Depending on second opinion and if surgery is required, Davis could miss a number of months. pic.twitter.com/POS4szWjUY— Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2026