Ο Βεζένκοφ έγινε ο κορυφαίος σε αξιολόγηση στην ιστορία του Ολυμπιακού

Ο Σάσα Βεζένκοφ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπάγερν για την 21η αγωνιστική της Euroleague κατέγραψε μια ιστορική επίδοση.

Ο έμπειρος φόργουορντ των «ερυθρόλευκων», με τις 35 μονάδες που συγκέντρωσε στο σύστημα αξιολόγησης της Εuroleague στον αγώνα με την Μπάγερν, έφτασε τους 3661 βαθμούς αξιολόγησης με τη φανέλα του Ολυμπιακού και έμεινε πρώτος στη σχετική λίστα στην ιστορία της ομάδας του Πειραιά στη διοργάνωση.

Ο Βεζένκοφ ξεπέρασε τους 3622 βαθμούς αξιολόγησης (PIR) του Γιώργου Πρίντεζη και έγινε ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία των «ερυθρόλευκων» στη Euroleague σε συνολική αξιολόγηση. Μάλιστα, ο Βεζένκοφ για να φτάσει σε αυτόν τον αριθμό, χρειάστηκε 128 λιγότερα παιχνίδια από τον εμβληματικό αρχηγό του Ολυμπιακού.