Μπαρτζώκας: «Φανταστική προσθήκη ο Τζόουνς, ευχαριστώ τους προέδρους»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου μίλησε για την μεταγραφή του Ταϊρικ Τζόουνς σημειώοντας πως είναι μια φανταστική προσθήκη, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους προέδρους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Καλή χρονιά σε όλους, ήταν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για εμάς φέτος και φυσικά ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Ήταν ένα must-win παιχνίδι, μπορώ να επισημάνω. Πιθανότατα είδατε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο. Έπρεπε να αυξήσουμε την ένταση στην άμυνά μας στο δεύτερο μισό γιατί στο πρώτο ημίχρονο επιτρέψαμε 78% στα δίποντα και 46% στα τρίποντα. Δεν υπάρχει καμία ομάδα στην EuroLeague χωρίς ταλέντο, χωρίς ένα σχέδιο στον αγώνα και χωρίς καλό κοουτσάρισμα. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερο για εμάς αμυντικά. Κάναμε πολλά deflections, τους οδηγήσαμε σε 21 λάθη και ταυτόχρονα είχαμε 28 ασίστ, αν και δεν σουτάραμε καλά από το τρίποντο. Ήταν σημαντικό να ξεκινήσουμε με νίκη τη χρονιά στο ΣΕΦ και τώρα πάμε να ακολουθήσουμε το πρόγραμμά μας. Αυτή τη στιγμή το θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ο τραυματισμός του Μόντε Μόρις και ελπίζω να είναι ένα διάστρεμμα. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, ο Τάισον Γουόρντ επέστρεψε και ήταν εκπληκτικός στην δεύτερη περίοδο. Δεν ήθελα να το χρησιμοποιήσω άλλο γιατί έλειπε για έναν μήνα και του είπα πριν από το παιχνίδι ότι θα παίξει περισσότερο μόνο εάν είναι επείγον ή αν το παιχνίδι εξελίσσεται εύκολα. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα παίξει με την Καρδίτσα την Κυριακή. Ο Σακίλ ΜακΚίσικ επιστρέφει, ο Φρανκ Νιλικίνα το ίδιο και ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε το ρόστερ μας γεμάτο στο τέλος της σεζόν».

Για το πόσο πονάει η ομάδα με τον τραυματισμό του Μόρις: «Νομίζω δεν υπάρχει μονάδα μέτρησης στο τι είναι πιο δύσκολο και πώς θα το διαχειριστούμε. Αυτή είναι η κατάσταση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια και οι παίκτες τραυματίζονται ο ένας μετά τον άλλον. Αμα δείτε στατιστικά θα δείτε ότι οι τραυματισμοί είναι πολλαπλάσιοι σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Δεν μπορείς να παίζεις τρία ή τέσσερα ματς σε έξι-επτά ημέρες και να περιμένεις όλα να είναι ρόδινα. Και χωρίς να κάνεις προετοιμασία ή προπόνηση. Τα παιχνίδια έχουν μεγάλη ένταση, πολλές επαφές, μεγάλη ταχύτητα και πολύ στρες γιατί σίγουρα τα ματς είναι πολύ σημαντικά, οπότε αυτό είναι μοιραίο».

Για τον Ταϊρίκ Τζόουνς: «Φανταστική προσθήκη για τα δεδομένα της εποχής και όχι μόνο. Πιστεύω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, ήταν κάτι που χρειαζόμασταν και ήθελα πραγματικά να πω ένα 'ευχαριστώ' στους Προέδρους γιατί έδωσαν πάρα πολλά χρήματα, σε όλο το front office, στον Νίκο Λεπενιώτη που χειρίστηκε την κατάσταση, γιατί άμα σας πω λεπτομέρειες, θα καταλάβετε πόσο δύσκολο εγχείρημα ήταν».