Ουόρντ: «Τρομερός χαρακτήρας και παίκτης ο Μόρις, θα μας λείψει»

Ο Τάισον Ουόρντ, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, τόνισε πως ο Μόντε Μόρις θα λείψει στους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στους «PlayMakers»:

«Κάθε νίκη στην Euroleague είναι μεγάλη. Προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε. Θες να κερδίσεις τουλάχιστον ένα ματς στην διαβολοβδομάδα, το 2/2 είναι το καλύτερο φυσικά. Τελειώσαμε με καλό τρόπο και πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό το μομέντουμ».

Για την επιστροφή του μετά από 1,5 μήνα: «Δεν ήξερα ότι ήμουν έξω τόσο καιρό. Νιώθω καλά. Είμαι χαρούμενος που ήμουν στο παρκέ. Δεν ήξερα πόσο θα παίξω, οπότε ήθελα να εκμεταλλευτώ κάθε λεπτό. Να βρω ρυθμό, να φέρω ενέργεια. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα. Είναι ωραίο να παίζεις καλά, αλλά κάθε τρόπος να βοηθήσω την ομάδα είναι σημαντικός».

Για τον Μόρις: «Ελπίζουμε να είναι υγιής. Είτε είναι σοβαρό είτε όχι θέλουμε να επιστρέψει γρήγορα και υγιής. Θα επιστρέψει καλύτερος από πριν. Τρομερός χαρακτήρας και παίκτης, θα μας λείψει».